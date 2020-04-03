На Ставрополье молодой квартирант списал с банковской карты хозяйки деньги

3 Апр 2020 2020-04-03T09:18:38+03:00

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Инцидент произошел в Советском городском округе. Там комнату в доме 60-летней женщины арендовал 20-летний парень. Между хозяйкой и квартирантом сложились доверительные отношения.

Так, молодой человек знал пин-код ее банковской карты, сообщает пресс-служба МВД России по Ставрополью. В один день парень списал с нее деньги, не вернулся домой и перестал выходить на связь.

Пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемого.

Выяснилось, что он ранее судимый житель села Нины.

Все это время злоумышленник был в Ставрополе, где тратил деньги пенсионерки на личные нужды. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU