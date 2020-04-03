В Ставрополе в краевой больнице дезинфекция ведется в режиме «нон-стоп»

3 Апр 2020 2020-04-03T09:34:04+03:00

На Ставрополье в больницы за неделю обратились 15 618 человек с ОРВИ. Это на 8,1% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В краевой больнице Ставрополя каждый день в режиме «нон-стоп» ведется дезинфекция. Особое внимание уделяют регистратуре, так как там больше всего собирается людей. Затем обрабатывают операционные и другие помещения.

Для этого в больнице используют специальный аппарат. Он аэрозольным методом распыляет трёхпроцентный раствор перекиси водорода с ионами серебра.

Как рассказали сотрудники медучреждения, это является практически полной гарантией уничтожения опасных вирусов и бактерий на несколько часов, говорят специалисты. Во всех помещения работают обеззараживающие воздух аппараты.

Во всех помещения работают обеззараживающие воздух аппаратыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Регулярно медработники обрабатывают поверхности раствором хлора, количество обработок выросло.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в больницы за неделю обратились 15 618 человек с ОРВИ. Это на 8,1% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU