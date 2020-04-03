В Ставрополе в краевой больнице дезинфекция ведется в режиме «нон-стоп»
В краевой больнице Ставрополя каждый день в режиме «нон-стоп» ведется дезинфекция. Особое внимание уделяют регистратуре, так как там больше всего собирается людей. Затем обрабатывают операционные и другие помещения.
Для этого в больнице используют специальный аппарат. Он аэрозольным методом распыляет трёхпроцентный раствор перекиси водорода с ионами серебра.
Как рассказали сотрудники медучреждения, это является практически полной гарантией уничтожения опасных вирусов и бактерий на несколько часов, говорят специалисты. Во всех помещения работают обеззараживающие воздух аппараты.
Во всех помещения работают обеззараживающие воздух аппаратыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Регулярно медработники обрабатывают поверхности раствором хлора, количество обработок выросло.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в больницы за неделю обратились 15 618 человек с ОРВИ. Это на 8,1% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU