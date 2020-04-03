На Ставрополье женщина притворилась инвалидом и получила миллион рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T09:42:53+03:00

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

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42-летняя жительница села Соломенского предоставила в государственное учреждение заведомо ложные сведения о наличии у нее заболевания. Это дало ей право на начисление пенсии по инвалидности.

Так, ставропольчанка за несколько лет незаконно получила около одного миллиона рублей.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России по региону

ИСТОЧНИК KP.RU