На Ставрополье в нерабочую неделю бездомных животных покормят волонтеры

3 Апр 2020 2020-04-03T09:50:44+03:00

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Жители Железноводска всю неделю писали обращения в городскую администрацию с просьбой не оставлять на произвол судьбы бездомных животных. По их мнению, собаки остались без внимания горожан, бродили по городу голодными.

Градоначальник отреагировал на эти письма. Он поручил создать на время самоизоляции небольшой отряд волонтеров, который поможет пережить животным этот сложный этап в жизни.

К доброй акции подключились и торговые сети Железноводска. Они готовы предоставлять добровольцам корм для животных. Об этом информирует пресс-служба администрации Железноводска.

ИСТОЧНИК KP.RU