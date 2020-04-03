2020-04-03T11:00:13+03:00
Общество

В Ставропольском крае началась дезинфекция городов

В 13 городах обрабатывают специальным раствором улицы, остановки, общественный транспорт
Ася АСРЯН
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Специальным раствором на основе хлорактивных веществ обрабатывают улицы и контактные поверхности: дворовые территории многоквартирных домов, включая детские площадки и скамейкиСпециальным раствором на основе хлорактивных веществ обрабатывают улицы и контактные поверхности: дворовые территории многоквартирных домов, включая детские площадки и скамейкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В городах региона началась тотальная дезинфекция. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор края.

Документ предусматривает выделение 12 млн рублей из бюджета Ставрополья для проведения дезинфекций.

Известно, что работы уже начались в 13 наиболее густонаселенных городах: Ставрополь, Михайловск, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Лермонтов, Минеральные Воды, Георгиевск, Новопавловск, Буденновск и село Кочубеевское.

Так теперь там специальным раствором на основе хлорактивных веществ обрабатывают улицы и контактные поверхности: дворовые территории многоквартирных домов, включая детские площадки и скамейки, скверы, тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к магазинам, аптекам и поликлиникам.

Дезинфекционное средство распыляется с помощью спецтранспорта и вручную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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