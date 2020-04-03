В Ставропольском крае началась дезинфекция городов

3 Апр 2020 2020-04-03T11:00:13+03:00

Специальным раствором на основе хлорактивных веществ обрабатывают улицы и контактные поверхности: дворовые территории многоквартирных домов, включая детские площадки и скамейки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В городах региона началась тотальная дезинфекция. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор края.

Документ предусматривает выделение 12 млн рублей из бюджета Ставрополья для проведения дезинфекций.

Известно, что работы уже начались в 13 наиболее густонаселенных городах: Ставрополь, Михайловск, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Лермонтов, Минеральные Воды, Георгиевск, Новопавловск, Буденновск и село Кочубеевское.

Так теперь там специальным раствором на основе хлорактивных веществ обрабатывают улицы и контактные поверхности: дворовые территории многоквартирных домов, включая детские площадки и скамейки, скверы, тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к магазинам, аптекам и поликлиникам.

Дезинфекционное средство распыляется с помощью спецтранспорта и вручную.

ИСТОЧНИК KP.RU