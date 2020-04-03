В Чечне из-за коронавируса ввели комендантский час

3 Апр 2020 2020-04-03T11:12:28+03:00

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Глава Чечни заявил, что с 3 апреля в республике вводится комендантский час, запрещающий движение транспорта и пешеходов на улице с 20.00 до 08.00.

Всем ведомствам, которые не попадают под запрет, уже разосланы оповещения. Чечня стала первым регионом России, где вводится комендантский час. Как прокомментировал глава Рамзан Кадыров, мера "вынужденная" и принимается для борьбы с коронавирусом.

Напомним, Чечня также первая закрыла все заведения с массовым скоплением людей - рестораны, кафе и прочее, и первая в стране запретила местным без острой надобности покидать дом. Отметим еще, что с 5 апреля по распоряжению Кадырова республика закрывает административные границы. Попасть в ЧР не смогут даже местные жители, находящиеся в отъезде. Глава Чечни поэтому рекомендовал всем успеть вернуться домой до этого срока. Потому как потом будет также запрещено и любое движение транспорта - самолетов, поездов, машин.

На 3 апреля в Чечне выявлено 12 случаев заражения коронавирусом и одна смерть от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU