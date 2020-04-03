В Ставрополе мужчина из-за ревности избил сожительницу до смерти

3 Апр 2020 2020-04-03T11:35:58+03:00

От полученных травм на следующий день 50-летняя женщина скончалась

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Инцидент произошёл вечером 25 марта в Ставрополе. Там между 54-летним мужчиной и его сожительницей произошел конфликт из-за ревности.

Во время ссоры он избил женщину ногами. От полученных травм на следующий день 50-летняя ставропольчанка скончалась.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Об этом информирует пресс-служба СКР России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU