В Чечне осудили женщин за куплю-продажу новорожденного мальчика

3 Апр 2020 2020-04-03T11:58:20+03:00

Им дали по четыре года

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В Чечне вынесли приговор двум женщинам - местной жительнице и девушке из Ингушетии. Их обвиняли в нарушении пункта "з" второй части 127.1 статьи УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Чеченской Республике.

Следователи установили, что жительница Чечни решила незаконно купить ребенка, чтобы в семье появился сын. Для этого она попросила знакомую из Ингушетии найти ей мальчика, и за вознаграждение та согласилась.

В январе 2019 года жительница Ингушетии привезла из Махачкалы в Чечню новорожденного ребенка. За 650 тысяч она отдала мальчика заказчице.

Женщине, продавшей ребенка, дали четыре года исправительной колонии общего режима. Купившей мальчика тоже назначили приговор в виде лишения свободы на четыре года, но ей дали отсрочку, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU