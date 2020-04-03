В Ставрополе предпринимателям займут денег для выплаты зарплат

3 Апр 2020 2020-04-03T12:45:04+03:00

Кредит под нулевой процент компания может оформить в банке-держателе

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе работодателям помогут выплатить заработную плату в рамках государственной программы кредитования для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Ее разработали для поддержки фирм, терпящих убытки во время коронавируса. О подробностях программы рассказали в пресс-службе администрации города.

В программе участвовали все банки России, но организация берет кредит в банке, в которой у нее находится зарплатный проект. Компания, помимо этого, должна существовать не менее года.

Коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 3 апреля: число заболевших, спецпропуска и рост цен на продукты 00:00 00:00

- Кредитование предусматривается до 1 октября .2020 года по нулевой ставке. Сумма рассчитывается исходя из численности сотрудников, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (число месяцев срока кредитования), - говорится в сообщении мэрии.

Займы выдают в электронной форме - посещать банк для оформления и получения денег не нужно. Подробности можно узнать в банке, который держит зарплатный проект организации. За дополнительной консультацией следует обращаться по телефонам: 74-89-21, 74-89-38.

ИСТОЧНИК KP.RU