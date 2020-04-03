2020-04-03T12:52:15+03:00
Общество

На Ставрополье водитель без прав повторно сел за руль пьяным

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»
Ася АСРЯН
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На одной из дорог Пятигорска правоохранители остановили отечественную легковушку. Ее водитель резко попытался свернуть в проулок.

Владелец машины невнятно и не связанно разговаривал, неустойчиво держался на ногах и имел резкий запах алкоголя.

Выяснилось, что 22-летний местный житель недавно был лишен права управления за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. А удостоверение в установленные законом сроки в подразделение ГИБДД не сдал.

В этот раз молодой человек согласился пройти процедуру освидетельствования на месте, которая показала наличие более 0,7 промилле этанола в выдыхаемом воздухе. Но, пятигорчанин показаниям прибора водитель не поверил. Парень прошел освидетельствование в больнице, где состояние опьянения было подтверждено.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Пьяный водитель легковушки второй раз попался полицейским.

За повторное нетрезвое вождение без прав парню грозит крупный штраф, обязательные или принудительные работы, а также до 2 лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ФСБ предотвратила теракты и нападения на полицейских на Ставрополье

Спецслужбам заранее стало известно, что двое мужчин присягнули на верность ИГ*. Проработав оперативную информацию, сотрудники ФСБ провели спецоперацию по захвату террористов. Один из боевиков отказался сдаваться, попытался открыть огонь и был убит. Второй предпочёл сдаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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