2020-04-03T13:24:00+03:00
Общество

В Ставрополе два предприятия нарушили ограничительные меры

По данным на 3 апреля было проверено 2292 компании
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе за все время проверок нашли две компании, нарушивших ограничительные меры. Их деятельность принудительно приостановили, передает пресс-служба Роспотребнадзора Ставропольского края.

За время проверок в Ставрополе было обследовано 430 объектов. Из них 428 - приостановили деятельность в соответствии с указами президента России и губернатора края. Но две организации продолжали работу, несмотря на постановления.

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- Чтобы пресечь распространение коронавируса в регионе, Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю продолжается мониторинг на действующих объектах края с целью оценки их готовности к предупреждению распространения инфекции, - говорится в сообщении надзорного органа.

По данным на 3 апреля сотрудники Роспотребнадзора обследовали 2292 предприятия торговли, культуры, транспорта, социального обеспечения и организации, оказывающие другие услуги. Кроме этого, сотрудники надзорного органа дали рекомендации по тому, как проводить дезинфекцию общественного транспорта, обрабатывать помещения и носить средства защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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