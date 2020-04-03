2020-04-03T13:32:00+03:00
Общество

В Ставропольском крае автоматически продлят пособие на первенца

Если у жителей региона возникли конкретные вопросы, их можно задать, позвонив на горячую линию: 8(8652)75-08-60
Ася АСРЯН
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По поручению президента всем россиянам, которые на 31 марта состояли на учёте, выплаты продлеваются без заявления и документов. А если конкретнее, то это пособие на ребёнка, выплата на первого малыша, на третьего и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Их продлили автоматически до 31 сентября. Если у жителей региона возникли конкретные вопросы, их можно задать, позвонив на горячую линию: 8(8652)75-08-60.

«КП-Северный Кавказ» собрал информацию и по другим выплатам. Так, с 1 апреля начали выплачивать меры соцподдержки льготным категориям граждан – в крае около 900 тысяч человек.

Те, кто получают соцвыплаты через кредитные организации, начнут получать за апрель с сегодняшнего дня. Все выплаты завершатся до 10 апреля. Те, кто получают через почту, - до 26 апреля.

С 1 апреля по 1 октября поддержка в виде пособий и компенсаций за ЖКУ будет начисляться в автоматическом режиме. До 20 апреля выплатят компенсации на ЖКУ – жилищные субсидии. Об этом сообщил инистр труда и соцзащиты населения СК Иван Ульянченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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