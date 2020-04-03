На Ставрополье завели 184 дела по поводу нарушения самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T14:35:25+03:00

Глава региона обратился в Инстаграме ко всем жителям Ставрополья, отнестись к режиму самоизоляции ответственно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава региона обратился в Инстаграме ко всем жителям Ставрополья, отнестись к режиму ответственно

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В Ставропольском крае с 31 марта действует режим обязательной самоизоляции. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, полицейские продолжают фиксировать случаи, когда режим самоизоляции необоснованно нарушается.

Причём, число таких фактов растёт. Так, за 2 апреля органы правопорядка было завели 184 административных дела. А это на треть больше, чем днём ранее.

Глава региона обратился в Инстаграме ко всем жителям Ставрополья, отнестись к режиму самоизоляции ответственно. Так как каждый из нас отвечает не только за себя, но и за окружающих, за родных и близких.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе за все время проверок нашли две компании, нарушивших ограничительные меры. Их деятельность принудительно приостановили, передает пресс-служба Роспотребнадзора Ставропольского края.

За время проверок в Ставрополе было обследовано 430 объектов. Из них 428 - приостановили деятельность в соответствии с указами президента России и губернатора края.

ИСТОЧНИК KP.RU