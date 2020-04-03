На Ставрополье обезвредили террористов, планировавших теракты

3 Апр 2020 2020-04-03T15:09:12+03:00

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В Нефтекумском районе Ставрополья ликвидировали террористическую ячейку ИГ*, которая планировала на территории региона теракты и нападения на полицейских. Одного террориста убили в ходе перестрелки, другого задержали, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Террористы разместились в многоквартирном доме Нефтекумского района. Сотрудники ФСБ решили взять злоумышленников по месту жительства. Для этого была организована спецоперация.

- Во время операции по задержанию они оказали вооружённое сопротивление сотрудникам правопорядка. В результате один из сопротивлявшихся был задержан, а второй уничтожен, - заявил Владимиров. Никто из мирных жителей и спецназовцев в ходе операции не пострадал.

Сотрудники службы безопасности обыскали квартиру террористов. У них нашли компоненты для изготовления бомбы, огнестрельное оружие и радикальную литературу. По данным ФСБ, мужчины планировали провести ряд терактов и вооруженных нападений на сотрудников полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Выражаю признательность нашим силовикам за оперативные и слаженные действия, - написал Владимиров в Instagram.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU