Ставропольским предпринимателям помогут пережить самоизоляцию

4 Апр 2020 2020-04-04T12:47:50+03:00

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На Ставрополье помогут бизнесменам, оказавшимся в трудной ситуации в связи с введением режима самоизоляции. Напомним, что некоторым предприятиям пришлось частично или полностью приостановить свою работу.

Однако власти готовы оказать посильную поддержку бизнесменам. Желающим необходимо зарегистрироваться на интерактивном портале службы занятости населения министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Здесь найдите форму «COVID-19. Сбор сведений».

По результатам мониторинга для вашего предприятия будет принято решение по составу антикризисных мер и возможной помощи. Проконсультироваться или уточнить все непонятные моменты можно по телефонам: 31-57-14, 31-57-09.

ИСТОЧНИК KP.RU