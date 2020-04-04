Похолодание до –4 ожидается на выходных на Ставрополье
Заморозки и падение температуры до –4° ожидается на выходных и в понедельник на Ставрополье. Экстренное предупреждение распространяет ГУ МЧС по краю.
Синоптики предупреждают жителей Ставрополья о существенном похолодании. Минусовые температуры ожидаются ночью. Днём на выходных будет до +18° в субботу и +16° в воскресенье. К понедельнику станет ещё прохладнее. До +10° по краю и +7° в Ставрополе.
— Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Необходимо накрыть рассаду полимерной пленкой или нетканым материалом, — говорится в сообщении МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU