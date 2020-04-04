Похолодание до –4 ожидается на выходных на Ставрополье

4 Апр 2020 2020-04-04T14:56:49+03:00

В понедельник температура упадёт ещё больше

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Заморозки и падение температуры до –4° ожидается на выходных и в понедельник на Ставрополье. Экстренное предупреждение распространяет ГУ МЧС по краю.

Синоптики предупреждают жителей Ставрополья о существенном похолодании. Минусовые температуры ожидаются ночью. Днём на выходных будет до +18° в субботу и +16° в воскресенье. К понедельнику станет ещё прохладнее. До +10° по краю и +7° в Ставрополе.

— Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Необходимо накрыть рассаду полимерной пленкой или нетканым материалом, — говорится в сообщении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU