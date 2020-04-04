2020-04-04T15:53:56+03:00
Общество

Как выживают ставропольцы, запертые в ЮАР из-за закрытия границ

Десятки тысяч россиян оказались заблокированы в других странах, часто без средств к существованию
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: из личного архива / предоставлено «СП»Фото: из личного архива / предоставлено «СП»
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Вдали от Родины, отрезанные из-за коронавируса. Ставропольские семьи не могут вернуться домой. Причина — отмена авиасообщения и закрытия границ. Как выживают люди, уехавшие в отпуск в период пандемии, выяснила «Ставропольская правда».

Журналистам удалось связаться с предпринимателем Александром Романычевым. В начале марта он с семьёй отправился в ЮАР. Обратные билеты по маршруту Минеральные Воды – МоскваГрецияЭфиопияЙоханнесбург были куплены. Но мужчина не ожидал такого стремительного развития событий.

Билеты сгорели вместе с надеждами на скорое возвращение в Россию. Границы многих стран оказались закрыты, авиарейсы отменили. Пришлось снимать квартиру в Йоханесбурге. Слава богу, денег пока хватает. Но только пока.

— Одно за другим мы стали получать сообщения от авиакомпаний, что наши рейсы отменяются. Предстоящий перелет схлопывался как карточный домик. Конечно, начали искать информацию о том, что положено делать в подобных случаях. Нашли инструкции МИДа России, Ростуризма. Но как бы мы ни старались следовать им, результат пока остается нулевым, — цитирует Романычева «Ставрополка».

Единственная помощь, которую удалось отыскать — общий чат таких же, оставшихся оторванными то Родины, россиян. В ЮАР их порядка 150 человек. Люди помогают друг другу, как могут — предлагают свободную койку, делятся продуктами и занимают деньги. Это помогает выживать.

Пока россиянам остаётся только держаться. Новости не радуют: ЮАР пока в списке эвакуации нет. Остаётся надежда на итоги разговора президента Путина, который связывался с главой ЮАР 2 апреля по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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