В Ставропольском крае сделали 10 тысяч тестов на коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T09:14:20+03:00

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На Ставрополье медики провели десять тысяч исследований на коронавирус. Анализы брали у приехавших из-за границы, больных и "контактных", сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров на совещании с губернатором Владимиром Владимировым.

Сейчас исследования проводят в семи лабораториях края, пять из которых находятся на базах больниц в Ставрополе, Кисловодске и Буденновске. Две другие лаборатории расположены в Ставропольском противочумном институте Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии. Ведутся переговоры с частными клиниками, чтобы человек не из зоны риска мог обследоваться на коронавирус для своего спокойствия.

Как отметил Мажаров, на Ставрополье идет развертывание инфекционных коек. Специалисты создадут 1321 дополнительных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU