2020-04-05T10:31:10+03:00
Общество

В Ставрополе около тысячи человек обратилось за помощью к власти

Пожилые люди и инвалиды просили принести им продукты, хозяйственные товары или медикаменты
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе Центр помощи пожилым людям за все время работы обработало около тысячи звонков. Большинство горожан обращались к диспетчерам, чтобы получить консультацию по волнующим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Однако многие звонили в Центр все-таки по необходимости - инвалиды и пожилые люди просили доставить им продукты, хозяйственные товары или медикаменты. Все запросы были обработаны волонтерами, число которых с каждым днем становится больше.

- Сначала специалисты принимают заявку и определяют, кто из волонтеров сможет ее выполнить. Потом обратившемуся человеку называют фамилию, имя, отчество добровольца, который должен будет при визите предъявить документ, удостоверяющий личность. В рамках межведомственного взаимодействия личности всех волонтеров тщательно проверяются, - говорится в сообщении мэрии.

В Центр также звонят и молодые люди, которые бы хотели стать волонтерами.

Заявки на доставку принимаются с восьми утра до восьми вечера. Для этого надо позвонить по номеру - 8 (8652) 56-08-52. Там же можно узнать подробности того, как стать волонтером Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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