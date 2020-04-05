2020-04-05T11:13:34+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии двух "контактных" поместили в госпиталь

Республика продолжает быть одним из немногих регионов без заболевших коронавирусом
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Карачаево-Черкесии два человека находятся в больнице из-за того, что контактировали с зараженным коронавирусом. Первые тесты пациентов наличие COVID-2019 не показали. Об этом рассказали в оперативном штабе КЧР.

- По сообщению Минздрава КЧР, на 8 часов 5 апреля 2020 года больных и выявленных носителей коронавирусной инфекции (COVID-19) в республике нет, - говорится в сообщении.

В госпитале остаются два "контактных" жителя, диагнозы которых пока не подтверждены. Люди из окружения госпитализированных ушли на самоизоляцию, их состояние оценивается как удовлетворительное. Медицинские работники наблюдают за здоровьем пациентов на дому.

- Всего на вирусоносительство на COVID-19 проведено 840 исследований. Результаты проведённых тестов отрицательные, - уточняют в оперативном штабе КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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