В Карачаево-Черкесии двух "контактных" поместили в госпиталь
В Карачаево-Черкесии два человека находятся в больнице из-за того, что контактировали с зараженным коронавирусом. Первые тесты пациентов наличие COVID-2019 не показали. Об этом рассказали в оперативном штабе КЧР.
- По сообщению Минздрава КЧР, на 8 часов 5 апреля 2020 года больных и выявленных носителей коронавирусной инфекции (COVID-19) в республике нет, - говорится в сообщении.
В госпитале остаются два "контактных" жителя, диагнозы которых пока не подтверждены. Люди из окружения госпитализированных ушли на самоизоляцию, их состояние оценивается как удовлетворительное. Медицинские работники наблюдают за здоровьем пациентов на дому.
- Всего на вирусоносительство на COVID-19 проведено 840 исследований. Результаты проведённых тестов отрицательные, - уточняют в оперативном штабе КЧР.
ИСТОЧНИК KP.RU