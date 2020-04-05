На Ставрополье рассказали, когда на банковские карты придет пенсия

5 Апр 2020 2020-04-05T11:30:00+03:00

Это один из самых популярных вопросов

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Операторам колл-центра по предотвращению распространения коронавируса в Ставропольском часто приходит вопрос о том, когда в банк перечислят пенсии. Волнения связывают с досрочным выплатой в марте.

В Правительстве края пояснили, что жителям, которым по плану должны были перевести пенсию 12 апреля, зачислили деньги еще 27 марта. Остальным получателям средства придут как обычно - 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU