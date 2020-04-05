На Ставрополье рассказали, когда на банковские карты придет пенсия
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Операторам колл-центра по предотвращению распространения коронавируса в Ставропольском часто приходит вопрос о том, когда в банк перечислят пенсии. Волнения связывают с досрочным выплатой в марте.
В Правительстве края пояснили, что жителям, которым по плану должны были перевести пенсию 12 апреля, зачислили деньги еще 27 марта. Остальным получателям средства придут как обычно - 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU