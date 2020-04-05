2020-04-05T12:29:35+03:00
Общество

В Дагестане 34 "положительных" пациентов ждут результатов на коронавирус

Анализы направили в референс-центр в Москве
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане 34 человека с первым положительным тестом на коронавирус ждут результатов повторного исследования. Материалы предположительных больных отправили в Москву, их самих держат в госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 5 апреля в Дагестане выявили 25 инфицированных COVID-2019, в том числе - семеро детей, младшему из которых - три года. Пять пациентов остаются в стабильном тяжелом состоянии, среди них - 85-летняя бабушка.

- Ещё один мужчина с клиникой СOVID-19 был доставлен по линии санитарной авиации из Южно-Сухокумска. У мужчины развились осложнения характерные для лиц имеющих хронические заболевания. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей, - сказано в сообщении Минздрава.

Отмечается, что четыре человека выздоровели, их выписали из госпиталя. Это трое взрослых и один ребенок, все они из Каспийска.

За сутки на карантин в Дагестане поставили 505 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1572 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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