2020-04-05T13:14:22+03:00
Общество

На Ставрополье количество заболевших коронавирусом не изменилось

О числе зараженных COVID-2019 рассказал министр здравоохранения Виктор Мажаров
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае за сутки количество инфицированных коронавирусом осталось прежним. Министерство здравоохранения региона работает в штатном режиме и готово к любому развитию событий. Об этом доложил глава ведомства Виктор Мажаров на брифинге с журналистами.

С медицинского наблюдения сняли несколько человек.

- Мы продолжаем готовить лечебные учреждения и дополнительные койки. И готовимся к любому развитию событий. Вы видели, как развивались события в Европе, я надеюсь, что мы этого не допустим, - сказал Мажаров.

Как отметил министр, несмотря на то, что границы страны закрылись, работа за отслеживанием прилетевших из-за рубежа граждан продолжается. Ряд коек будут перепрофилировать для возможного приема жителей Ставрополья из-за рубежа.

- Продолжается подготовка лечебно-профилактических учреждений и дополнительных коек. Больницу №2 в Ставрополе готовят на случай возможного поступления пациентов с коронавирусом.

Таким образом в Ставропольском крае зафиксировали 11 случаев заражения, пятеро из них выздоровели. Состояние шести оставшихся больных оценивают как удовлетворительное. 18 пациентов с подозрением на COVID-2019 ждут результатов повторного анализа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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