2020-04-04T23:28:59+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, новости на 5 апреля 2020 года: в пяти районах есть пациенты с положительными тестами

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 5 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Пациенты с положительными тестами обнаружены в пяти районах краяПациенты с положительными тестами обнаружены в пяти районах краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставрополе, новости на 5 апреля 2020 года: положительные тенденции не перестают радовать жителей края. На данный момент лишь 18 пациентов с положительными результатами экспресс-тестирования ждут окончательного диагноза. Всего было заражено 11 человек. Из них пятеро уже полностью выздоровели и выписались из больниц. В стационаре осталось лишь шестеро заражённых. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Медики продолжают свою работу.

Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, положительные экспресс-тесты выявлены в пяти городах и районах. Это Андроповский и Кировский районы, Невинномысск, Пятигорск и Ставрополь. Все они ждут результатов анализов из московского референс-центра.

Информацией поделился и министр здравоохранения Виктор Мажаров. На брифинге он сообщил, что на карантине находится порядка 1,7 тысячи человек. Из них лишь 39 госпитализированы в стационарные отделения. Регион продолжает подготовку к экстренной ситуации. Прорабатывается вопрос закупки дополнительного медоборудования, чтобы в случае вспышки эпидемии оказывать своевременную и полноценную медпомощь всем нуждающимся.

Кроме того, 4 апреля стало известно, что режим всеобщей самоизоляции в регионе продлён до 30 апреля включительно. Губернатор Владимиров пообещал следить за ситуацией и делать послабления бизнесменам, в случае её улучшения. Даже срок обязательной самоизоляции в таком случае можно будет сократить.

Однако пока говорить об этом рано. Край находится на третьей строчке «антирейтинга» по количеству заражённых в СКФО. Обгоняют Ставрополье лишь Чечня и Дагестан.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Ставрополья продлил режим самоизоляции до конца апреля

Глава Ставрополья подписал указ о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Владимиров отметил, что будет регулировать карантинные меры в ручном режиме. Вопрос об ослаблении ограничений для бизнеса будет рассмотрен уже в понедельник. Подробности сообщает пресс-служба губернатора (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье 18 «положительных» пациентов ждут диагноза

На Ставрополье 18 человек с положительными результатами экспресс-тестов ждут окончательного диагноза. Их биоматериалы отправлены на анализ в Москву. Подробности сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?
Эти и другие выдумки и небылицы наш обозреватель Александр Гамов обсудил с самым известным экс-главсанврачом [аудио]
Новости 24