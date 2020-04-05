Коронавирус в Ставрополе, новости на 5 апреля 2020 года: в пяти районах есть пациенты с положительными тестами

Коронавирус в Ставрополе, новости на 5 апреля 2020 года: положительные тенденции не перестают радовать жителей края. На данный момент лишь 18 пациентов с положительными результатами экспресс-тестирования ждут окончательного диагноза. Всего было заражено 11 человек. Из них пятеро уже полностью выздоровели и выписались из больниц. В стационаре осталось лишь шестеро заражённых. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Медики продолжают свою работу.

Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, положительные экспресс-тесты выявлены в пяти городах и районах. Это Андроповский и Кировский районы, Невинномысск, Пятигорск и Ставрополь. Все они ждут результатов анализов из московского референс-центра.

Информацией поделился и министр здравоохранения Виктор Мажаров. На брифинге он сообщил, что на карантине находится порядка 1,7 тысячи человек. Из них лишь 39 госпитализированы в стационарные отделения. Регион продолжает подготовку к экстренной ситуации. Прорабатывается вопрос закупки дополнительного медоборудования, чтобы в случае вспышки эпидемии оказывать своевременную и полноценную медпомощь всем нуждающимся.

Кроме того, 4 апреля стало известно, что режим всеобщей самоизоляции в регионе продлён до 30 апреля включительно. Губернатор Владимиров пообещал следить за ситуацией и делать послабления бизнесменам, в случае её улучшения. Даже срок обязательной самоизоляции в таком случае можно будет сократить.

Однако пока говорить об этом рано. Край находится на третьей строчке «антирейтинга» по количеству заражённых в СКФО. Обгоняют Ставрополье лишь Чечня и Дагестан.

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