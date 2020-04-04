На Ставрополье 18 «положительных» пациентов ждут диагноза

4 Апр 2020 2020-04-04T13:16:50+03:00

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На Ставрополье 18 человек с положительными результатами экспресс-тестов ждут окончательного диагноза. Их биоматериалы отправлены на анализ в Москву. Подробности сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Министр здравоохранения СК Мажаров о количестве заражённых и подозрений на коронавирус 00:00 00:00

— Под подозрением на возможное заражение в нашем крае сейчас находятся 18 человек, — написал глава региона в Instagram. — Это жители Андроповского района, Кировского района, Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя. Мы ждём результатов повторных проб.

Есть и приятные новости. За последние сутки, на 4 апреля 2020 года новых случаев заражения не выявлено. Из 11 заражённых в больницах остаётся 6 человек. 5 пациентов выписаны и полностью здоровы.

Решением губернатора режим всеобщей самоизоляции в крае продлён до 30 апреля. Владимир Владимиров отметил, что возможны послабления и сокращения этого срока. Но только в случае существенного улучшения эпидситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU