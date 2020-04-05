Пациентов с подозрением на коронавирус стало вдвое больше в Ингушетии

5 Апр 2020 2020-04-05T13:37:30+03:00

Инфицированный в республике до сих пор один

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Число пациентов с подозрением на коронавирус в Ингушетии увеличилось почти вдвое - с 14 до 27. Количество больных осталось прежним - один. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в Instagram-аккаунте.

По состоянию на девять часов 5 апреля в регионе госпитализировали восемь часов, 260 человек остаются под наблюдением. За все время в Ингушетии провели 666 тестов на коронавирус. Под наблюдением остаются 260 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU