2020-04-05T14:22:28+03:00
Общество

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за похолодания

Температура в крае упадет до минус 4
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Синоптики предупреждают жителей Ставропольского края о резком похолодании. Температура в некоторых районах региона упадет до минус одного-пяти градусов. Об этом сообщает ставропольский Гидрометцентр.

- По информации Ставропольского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы 07-09 апреля 2020 года местами в Ставропольском крае сохранятся заморозки в воздухе от -1 до -5, - сказано в сообщении синоптиков.

Отметим, что дневная температура в крае тоже будет постепенно уменьшаться. В воскресенье воздух прогреется до 11-16 градусов. В понедельник и во вторник похолодает до плюс шести. В Ставрополе в эти дни температура упадет до плюс шести-восьми градусов. Ожидаются осадки в виде небольшого дождя.

Погода на Ставрополье. Фото: stavpogoda.ru

Погода на Ставрополье. Фото: stavpogoda.ru

Высокий уровень (4 класс) пожароопасности сохраняется трех районах Ставрополья: в Ипатовском городском округе, Туркменском и Апанасенковском районах. В остальных частях региона уровень остается средним и низким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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