2020-04-05T14:57:04+03:00
Общество

На Ставрополье потратили 725 миллионов рублей на пособия "детям войны"

Деньги выдали в марте
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае правительство отчитались о том, сколько было потрачено на пособия "детям войны". К этой категории людей относятся местные жители, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Как сообщили в правительстве, выплаты завершили в марте. В этом году один "ребенок войны" получил пять тысяч рублей. В общей сложности власти потратили 725 миллионов рублей на 145 тысяч жителей Ставрополья.

В правительстве напомнили, что если "ребенок войны" не получил выплату, ему или его родственнику надо обратиться в министерство труда и социальной защиты населения по телефонам в Ставрополе: 8 (8652) 71-34-78 или 8-800-7070-126.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане заявили о кратном увеличении риска заболеть коронавирусом
Чечня изолируется от Дагестана из-за "бесконтрольного этапа" коронавируса
На Ставрополье потратили 725 миллионов рублей на пособия "детям войны"
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за похолодания
Пациентов с подозрением на коронавирус стало вдвое больше в Ингушетии
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом не изменилось
На помощь ессентукским мамам пришли доулы
В Дагестане 34 "положительных" пациентов ждут результатов на коронавирус
На Ставрополье рассказали, когда на банковские карты придет пенсия
В Карачаево-Черкесии двух "контактных" поместили в госпиталь
В Ставрополе около тысячи человек обратилось за помощью к власти
В Ставрополе на выдаче специальных пропусков работает около ста человек
В Ставропольском крае сделали 10 тысяч тестов на коронавирус
На Ставрополье не будут штрафовать за долги по услугам ЖКХ
Кадыров о коронавирусе: «Наступила эпоха очищения»
Дезинфекция общественных мест продолжается на Ставрополье
Как выживают ставропольцы, запертые в ЮАР из-за закрытия границ
Похолодание до –4 ожидается на выходных на Ставрополье
Ставропольским предпринимателям помогут пережить самоизоляцию
На Ставрополье 18 «положительных» пациентов ждут диагноза
Пятый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
В Северной Осетии подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом
В Ессентуках помогают нуждающимся семьям с детьми
В Чечне зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом