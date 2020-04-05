На Ставрополье потратили 725 миллионов рублей на пособия "детям войны"

5 Апр 2020 2020-04-05T14:57:04+03:00

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В Ставропольском крае правительство отчитались о том, сколько было потрачено на пособия "детям войны". К этой категории людей относятся местные жители, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Как сообщили в правительстве, выплаты завершили в марте. В этом году один "ребенок войны" получил пять тысяч рублей. В общей сложности власти потратили 725 миллионов рублей на 145 тысяч жителей Ставрополья.

В правительстве напомнили, что если "ребенок войны" не получил выплату, ему или его родственнику надо обратиться в министерство труда и социальной защиты населения по телефонам в Ставрополе: 8 (8652) 71-34-78 или 8-800-7070-126.

ИСТОЧНИК KP.RU