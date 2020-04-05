2020-04-05T17:40:32+03:00
Общество

Чечня изолируется от Дагестана из-за "бесконтрольного этапа" коронавируса

Рамзан Кадыров дал совет соседям, как уберечься от инфекции
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров хочет закрыть границы Чечни с Дагестаном, где распространение коронавируса перешло в четвертую стадию - "бесконтрольный этап". По описанию министра здравоохранения Чеченской Республики Эльхана Сулейманова, инфекция проникла в почву и распространяется по воздуху. На этом этапе трудно определить источник заболевания. С инициативой изолироваться от Дагестана Кадыров выступил на заседании дополнительного координационного совета 5 апреля. Трансляцию совещания глава Чечни вел в прямом эфире в Instagram.

- Если ситуация такая, я советую Васильеву не упрекать инициативу закрытия границ и изолировать тех людей, кто мотается туда-сюда. Заниматься точечными проблемами. Я закрою границы, двери, ворота, чтобы коронавирус не убивал мой народ, - сказал Кадыров. Политик отметил, что помогать соседям все-таки надо.

По данным на 5 апреля, в Чечне 15 подтвержденных больных COVID-2019. Около сорока человек ждут результатов анализов из Москвы и Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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