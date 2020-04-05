В КЧР зафиксировали три первых случая заболевания коронавирусом
В Карачаево-Черкесии выявили три первых случая заболевания коронавирусом. Еще один человек ждет подтверждения диагноза, результаты станут известны в понедельник. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram-аккаунте.
По словам политика, двое пациентов завезли вирус из других субъектов России и заразили третьего человека, находившегося в Карачаево-Черкесии. Самочувствие всех больных оценивается как удовлетворительное.
- Пациенты переносят болезнь бессимптомно. Сейчас они находятся на самоизоляции дома, к ним приставлены врачи, которые осуществляют контроль за их состоянием. Весь круг контактировавших с ними людей выявлен. Пока что их тесты дают отрицательные результаты, - сказал Темрезов.
В субботу глава КЧР продлил режим самоизоляции в регионе и попросил людей соблюдать рекомендации.
ИСТОЧНИК KP.RU