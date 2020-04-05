2020-04-05T22:48:38+03:00
Общество

В КЧР зафиксировали три первых случая заболевания коронавирусом

Двое привезли болезнь в республику и заразили третьего
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Карачаево-Черкесии выявили три первых случая заболевания коронавирусом. Еще один человек ждет подтверждения диагноза, результаты станут известны в понедельник. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram-аккаунте.

По словам политика, двое пациентов завезли вирус из других субъектов России и заразили третьего человека, находившегося в Карачаево-Черкесии. Самочувствие всех больных оценивается как удовлетворительное.

- Пациенты переносят болезнь бессимптомно. Сейчас они находятся на самоизоляции дома, к ним приставлены врачи, которые осуществляют контроль за их состоянием. Весь круг контактировавших с ними людей выявлен. Пока что их тесты дают отрицательные результаты, - сказал Темрезов.

В субботу глава КЧР продлил режим самоизоляции в регионе и попросил людей соблюдать рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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