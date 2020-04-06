2020-04-06T11:48:12+03:00
Общество

На Ставрополье до 13 апреля закрываются все МФЦ

До этого времени ставропольцы могут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо позвонить в кол-центры Центров «Мои документы»
Ася АСРЯН
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Из-за опасности распространения коронавируса в помещениях МФЦ до 13 апреля не будут предоставлять государственные и муниципальные услуги.

До этого времени ставропольцы могут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо позвонить в кол-центры Центров «Мои документы».

Напомним, что на сегодняшний день в регионе с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек.

Их анализ показал предварительно положительный результат. Биоматериалы отправлены на подтверждение, информирует пресс-служба Минздрава Ставрополья.

Кроме того, около 1,5 тысячи человек, вернувшихся из-за границы и регионов с высокой заболеваемостью, а также имевших контакты с заболевшими, находятся в самоизоляции на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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