В Кисловодске сократили количество маршруток и такси
Теперь на улицы Кисловодска выходит ограниченное количество общественного транспорта и такси. Это связано с введением режима обязательной самоизоляции в Ставропольском крае.
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А на днях решили также ограничить количество такси. Из двух тысяч таксистов на сегодняшний день на маршруты выходят 161 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Напомним, что губернатор Владимир Владимиров высказался о продлении режима самоизоляции в Ставрополе и на Ставрополье до 30 апреля 2020 года.
По словам политика, правительство будет действовать гибко и постарается идти навстречу жителям и бизнесу. Но только если эпидситуация позволит это сделать.
ИСТОЧНИК KP.RU