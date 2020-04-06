В Кисловодске сократили количество маршруток и такси

6 Апр 2020 2020-04-06T12:17:59+03:00

Из двух тысяч таксистов на сегодняшний день на маршруты выходят 161 человек

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Теперь на улицы Кисловодска выходит ограниченное количество общественного транспорта и такси. Это связано с введением режима обязательной самоизоляции в Ставропольском крае.

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А на днях решили также ограничить количество такси. Из двух тысяч таксистов на сегодняшний день на маршруты выходят 161 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Напомним, что губернатор Владимир Владимиров высказался о продлении режима самоизоляции в Ставрополе и на Ставрополье до 30 апреля 2020 года.

По словам политика, правительство будет действовать гибко и постарается идти навстречу жителям и бизнесу. Но только если эпидситуация позволит это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU