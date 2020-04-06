Во Владикавказе двое заболевших коронавирусом находятся в реанимации

6 Апр 2020 2020-04-06T12:59:17+03:00

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В Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе двое с первичным подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в реанимации.

- По состоянию на 09:14 часов 6 апреля в ГБУЗ «РКБСМП» в отделении для приема больных с COVID-19 находятся 12 человек . Из них диагноз коронавирус подтверждён у 6 человек. В реанимации находятся 6 человек, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 - 2 человека. Под аппаратами ИВЛ находятся 3 человека, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве республики.

Как еще отметили в министерстве здравоохранения, в Детской республиканской больнице "в ожидании лабораторного исследования на COVID-19 в изоляции находятся 4 человека".

- Ни одного пациента с подтверждённым диагнозам "коронавирус" в детской больнице нет, - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в больнице Владикавказа находятся пациенты с первично подтвержденным коронавирусом. Результаты экспресс-тестов перепроверяют в референс-центре. А 8 инфицированных жителей республики с уже подтвержденным диагнозом находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU