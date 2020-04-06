На Ставрополье пожилых людей обеспечат масками

6 Апр 2020 2020-04-06T12:34:17+03:00

Волонтеры с соцработниками будут бесплатно их разносить по домам

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Пожилых жителей региона обеспечат медицинскими масками. Такую задачу Владимир Владимиров на рабочей встрече с министром труда и соцзащиты региона Иваном Ульянченко.

По словам главы Ставрополья, сегодня пенсионерам особенно непросто. Они должны получать всю необходимую помощь. Губернатор добавил, что поставка масок в край ожидается в ближайшее время.

После этого соцработники и добровольцы бесплатно доставят маски пожилым людям и инвалидам. Как сообщили в пресс-службе главы края, сейчас местным пенсионерам помогают 762 соцработника и 640 волонтёров.

Они доставляют продукты и медикаменты одиноким и пожилым людям, которые соблюдают режим самоизоляции и не покидают домов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что узнать о том, как получить помощь можно и в местных отделениях социальной защиты. На Ставрополье на сегодняшний день работает 43 стационарных учреждения, где проживают пожилые люди и инвалиды. Всего это почти 5 тысяч человек.

С 17 марта во всех таких учреждениях ввели специальный режим. По словам Ульянченко, такие меры позволят наиболее эффективно предотвратить распространение коронавируса и защитить самую уязвимую группу населения региона.

Также в апреле ставропольцы получат социальную поддержку на сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей. Кроме этих средств, выплаты «детям войны» уже получили 145 тысяч жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU