Рецидивиста, судимого за пьяное вождение, поймали после ДТП в Ставрополе
В Ставрополе задержали пьяного водителя, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде или за отказ пройти медицинское освидетельствование. Мужчина въехал в столб, передает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.
Наряд полиции прибыл на место ДТП и увидел знакомого правонарушителя. Как выяснилось, мужчину за два года многократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Пять раза он попадался пьяным за рулем и четырежды был наказан за это уголовно.
- В этот раз мужчина проходить освидетельствование снова отказался, сославшись на то, что за рулем не был, в ДТП не попадал и вообще, проходил мимо, когда все случилось, - сказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Инспекторы собрали материал для возбуждения уголовного дела по 264.1 статьи УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). За это его могут посадить на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU