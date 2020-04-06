Рецидивиста, судимого за пьяное вождение, поймали после ДТП в Ставрополе

6 Апр 2020 2020-04-06T12:58:17+03:00

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В Ставрополе задержали пьяного водителя, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде или за отказ пройти медицинское освидетельствование. Мужчина въехал в столб, передает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Наряд полиции прибыл на место ДТП и увидел знакомого правонарушителя. Как выяснилось, мужчину за два года многократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Пять раза он попадался пьяным за рулем и четырежды был наказан за это уголовно.

- В этот раз мужчина проходить освидетельствование снова отказался, сославшись на то, что за рулем не был, в ДТП не попадал и вообще, проходил мимо, когда все случилось, - сказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Инспекторы собрали материал для возбуждения уголовного дела по 264.1 статьи УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). За это его могут посадить на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU