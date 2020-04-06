Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт

6 Апр 2020 2020-04-06T17:34:02+03:00

Владельцы банковских карт, действительных по март 2020 года, смогут пользоваться ими до конца апреля (16+)

Изменить размер текста: A A

В связи с тем, что президент РФ объявил апрель 2020 года нерабочим, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.04.2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно.

Держатели банковских карт смогут использовать их с ограниченным функционалом - им будет доступна только услуга снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Получить подробную консультацию по картам и узнать информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах банка УРАЛСИБ, а также ознакомиться с графиком их работы можно на сайте банка.

Отметим, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Финансовая организация является обладателем рейтингов ведущих международных рейтинговых агентств. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах нашей страны.

Реклама