2020-04-06T16:35:03+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье не связаны с заграницей

Об этом сообщил глава региона [видео, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Девять новых случаев заболевания COVID-19, выявленные на Ставрополье за сутки, не связанны с завозом заразы из-за рубежа. Этот факт отметил глава региона Владимир Владимиров в видео-обращении по поводу вводимых послаблений в режиме полной самоизоляции:

Губернатор Ставрополья о послаблении режима самоизоляции.Губернатор Ставропольского края заявил о возможных послаблениях ограничительных мер на Ставрополье

- Нам нужно всем вместе собраться и пережить эту болезнь. Если мы этого не сделаем, то завтра будем искать свое здоровье, а не деньги, которые теряем. Огромная просьба ко всем, кто приезжает в Ставропольский край, к людям, к которым приезжают гости или родные возвращаются из командировки - уйти в режим самоизоляции на 14 дней. Потому что все новые случаи в Ставропольском крае не связаны с завозом коронавирусной инфекции из-за границы. А связаны только с внутрироссийской миграцией, - подчеркнул губернатор.

Что касается послаблений, то Владимир Владимиров рассказал о запуске в крае производства ряда промышленных предприятий. Кроме того, заработают салоны автосервисов, магазины автозапчастей, химчистки, расчетные кассовые центры, салоны связи и IT.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля

00:00
00:00

- Этот список – пока не полный. В ближайшие два дня он будет окончательно сформирован на основе предложений муниципалитетов и издан в виде отдельного поставления, - добавил глава Ставрополья.

Напомним, что на 6 апреля в регионе за все время выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, 5 из которых уже закончились выпиской выздоровевших пациентов из стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за коронавируса Кисловодск за неделю покинули 4 тысячи человек
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт
В лабораториях Ставрополья имеются тест-системы для выявления COVID-19
На Ставрополье ряд предприятий возобновит работу
На Ставрополье началось массовое производство масок
На Ставрополье рассказали, сколько граждан въехало в край
Новые случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье не связаны с заграницей
В Ставрополе рассказали о возможных послаблениях ограничительных мер режима самоизоляции
В Ставрополе рассказали, могут ли беременные женщины проходить обследование во время коронавируса
Восемь человек с коронавирусом находятся в реанимации в Дагестане
В Ставрополе ремонтируют дорогу на улице Железнодорожной
На Ставрополье электрички перешли на новый режим работы
На Ставрополье выпустили на свободу фазанов и куропаток
На КМВ продавцы магазина придумали необычный способ защиты от коронавируса
На Ставрополье больницы бесплатно получили 5 тысяч бутылок минеральной воды
В Ставрополе рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
«Чемпионат пройдёт без Хабиба»: президент UFC подтвердил отмену боя Нурмагомедов — Фергюосн
В Пятигорске имбирь и лимон раздают бесплатно
На Ставрополье рассказали о запасе товаров первой необходимости
На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 2358 пациентов
На Ставрополье открыли горячую линию для предпринимателей
Рецидивиста, судимого за пьяное вождение, поймали после ДТП в Ставрополе
На Ставрополье пожилых людей обеспечат масками
Во Владикавказе двое заболевших коронавирусом находятся в реанимации
В Ставрополе рассказали, зачем нужен договор на вывоз мусора
В Кисловодске сократили количество маршруток и такси
На Ставрополье до 13 апреля закрываются все МФЦ