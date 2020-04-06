Новые случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье не связаны с заграницей

6 Апр 2020 2020-04-06T16:35:03+03:00

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Девять новых случаев заболевания COVID-19, выявленные на Ставрополье за сутки, не связанны с завозом заразы из-за рубежа. Этот факт отметил глава региона Владимир Владимиров в видео-обращении по поводу вводимых послаблений в режиме полной самоизоляции:

Губернатор Ставрополья о послаблении режима самоизоляции.Губернатор Ставропольского края заявил о возможных послаблениях ограничительных мер на Ставрополье

- Нам нужно всем вместе собраться и пережить эту болезнь. Если мы этого не сделаем, то завтра будем искать свое здоровье, а не деньги, которые теряем. Огромная просьба ко всем, кто приезжает в Ставропольский край, к людям, к которым приезжают гости или родные возвращаются из командировки - уйти в режим самоизоляции на 14 дней. Потому что все новые случаи в Ставропольском крае не связаны с завозом коронавирусной инфекции из-за границы. А связаны только с внутрироссийской миграцией, - подчеркнул губернатор.

Что касается послаблений, то Владимир Владимиров рассказал о запуске в крае производства ряда промышленных предприятий. Кроме того, заработают салоны автосервисов, магазины автозапчастей, химчистки, расчетные кассовые центры, салоны связи и IT.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля 00:00 00:00

- Этот список – пока не полный. В ближайшие два дня он будет окончательно сформирован на основе предложений муниципалитетов и издан в виде отдельного поставления, - добавил глава Ставрополья.

Напомним, что на 6 апреля в регионе за все время выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, 5 из которых уже закончились выпиской выздоровевших пациентов из стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU