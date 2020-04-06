На Ставрополье ряд предприятий возобновит работу

6 Апр 2020 2020-04-06T17:16:05+03:00

Кроме того, важно, чтобы смогли функционировать организации, обслуживающие транспорт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На сегодняшний день, 6 апреля 2020 года ситуация с коронавирусом оценивается как стабильная. Именно по этой причине некоторые организации и предприятия региона могут продолжить свою работу. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля 00:00 00:00

-Это касается, в частности, завода «Сигнал», на базе которого мы планируем запустить производство основных комплектующих для аппаратов ИВЛ, - подчеркнул глава региона.

Также без помех должны продолжать работу предприятия сельского хозяйства. Кроме того, важно, чтобы смогли функционировать организации, обслуживающие транспорт. Речь идёт о ремонте и снабжении запчастями. Межмуниципальные пассажирские перевозки – по-прежнему приостановлены, добавил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье лаборатории края, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 39,35 ед., что позволит провести 3935 исследований.

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Наличие такого количества тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий в настоящий момент.

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ИСТОЧНИК KP.RU