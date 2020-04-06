Банк УРАЛСИБ вводит новые меры поддержки малого бизнеса

6 Апр 2020 2020-04-06T19:47:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Решение было принято в целях поддержки клиентов банка, столкнувшихся со снижением клиентского потока из-за карантина.

И это уже не первая мера в рамках комплексной программы банка УРАЛСИБ по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса. Так, например, специально для своих клиентов банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может предприниматель – заемщик банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев. При этом предложение распространяется в том числе на основной долг с процентами, с возможным увеличением срока кредитования.

Помимо этого, банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для продавцов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса. Клиенты могут в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

Подробную консультацию обо всех предложениях можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 8 (800) 700-77-16.

Реклама