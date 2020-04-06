Из-за коронавируса Кисловодск за неделю покинули 4 тысячи человек
За неделю ставропольский курорт покинули почти 4 тысячи туристов. Бронирование номеров и путёвок приостановлено в связи с постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина о закрытии санаториев до 1 июня.
Также начальник управления по курорту и туризму Владимир Секирский добавил, что последний турист уедет из Кисловодска 16 апреля.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ряд предприятий возобновит работу. Об этом заявил 6 апреля на своей странице в Инстаграм губернатор региона. Однако, межмуниципальные пассажирские перевозки – по-прежнему приостановлены
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