Из-за коронавируса Кисловодск за неделю покинули 4 тысячи человек

6 Апр 2020 2020-04-06T17:41:55+03:00

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За неделю ставропольский курорт покинули почти 4 тысячи туристов. Бронирование номеров и путёвок приостановлено в связи с постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина о закрытии санаториев до 1 июня.

Также начальник управления по курорту и туризму Владимир Секирский добавил, что последний турист уедет из Кисловодска 16 апреля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ряд предприятий возобновит работу. Об этом заявил 6 апреля на своей странице в Инстаграм губернатор региона. Однако, межмуниципальные пассажирские перевозки – по-прежнему приостановлены

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Межмуниципальные пассажирские перевозки – по-прежнему приостановлены (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU