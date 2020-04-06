В Чечне первый пациент выздоровел от коронавируса
В Чечне первый пациент выздоровел от коронавируса. Все тесты дали отрицательный результат. Мужчина отправлен домой, на самоизоляцию. Подробности сообщили в минздраве Чеченской Республики.
Имя первого победившего коронавирус — Алауди Аюбов. В марте он вернулся из Саудовской Аравии, где совершал Малый Хадж (паломничество к святым местам у мусульман, — ред.). Почувствовав недомогание после возвращения, мужчина обратился за медпомощью. Тесты на COVID-19 дали положительный результат.
По словам медиков, мужчина лечился в стационаре. Сейчас, в связи с выздоровлением, он выписан. Больному дважды сделали анализ на коронавирус. Дважды — отрицательный. Теперь он вернётся домой и будет соблюдать режим всеобщей самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU