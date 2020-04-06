6 Апр 2020 2020-04-06T18:35:09+03:00

Первый пациент выздоровел от коронавируса в Чечне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Чечне первый пациент выздоровел от коронавируса. Все тесты дали отрицательный результат. Мужчина отправлен домой, на самоизоляцию. Подробности сообщили в минздраве Чеченской Республики.

Имя первого победившего коронавирус — Алауди Аюбов. В марте он вернулся из Саудовской Аравии, где совершал Малый Хадж (паломничество к святым местам у мусульман, — ред.). Почувствовав недомогание после возвращения, мужчина обратился за медпомощью. Тесты на COVID-19 дали положительный результат.

По словам медиков, мужчина лечился в стационаре. Сейчас, в связи с выздоровлением, он выписан. Больному дважды сделали анализ на коронавирус. Дважды — отрицательный. Теперь он вернётся домой и будет соблюдать режим всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU