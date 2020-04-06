2020-04-06T21:19:24+03:00
Общество

Рамзан Кадыров: «12 человек выздоровели от коронавируса в Чечне»

Выкарабкались даже пациенты с осложнениями
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров сообщил о выздоровлении 12 пациентов с коронавирусомРамзан Кадыров сообщил о выздоровлении 12 пациентов с коронавирусомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Чеченской Республике сегодня настоящий праздник: за последние сутки выздоровели 12 человек с подверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

— У меня для вас радостная весть! В Чеченской Республике выздоровели первые 12 пациентов, у которых ранее была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Об этом мне сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. Среди них оказался и Алауди Аюбов, болезнь которого имела осложнения. Выздоровление и выписка больных свидетельствует о результативности принимаемых органами власти мер по противодействию коронавирусу, — написал Кадыров в соцсетях.

Напомним, что в республике всего 16 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Следовательно, в на лечении в стационаре осталось лишь 3 человека. Одна пожилая пациентка скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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