Рамзан Кадыров: «12 человек выздоровели от коронавируса в Чечне»

6 Апр 2020 2020-04-06T21:19:24+03:00

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В Чеченской Республике сегодня настоящий праздник: за последние сутки выздоровели 12 человек с подверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

— У меня для вас радостная весть! В Чеченской Республике выздоровели первые 12 пациентов, у которых ранее была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Об этом мне сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. Среди них оказался и Алауди Аюбов, болезнь которого имела осложнения. Выздоровление и выписка больных свидетельствует о результативности принимаемых органами власти мер по противодействию коронавирусу, — написал Кадыров в соцсетях.

Напомним, что в республике всего 16 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Следовательно, в на лечении в стационаре осталось лишь 3 человека. Одна пожилая пациентка скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU