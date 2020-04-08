На Ставрополье еще у восьми человек подозревают коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T11:58:43+03:00

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В Ставропольском крае анализы восьми человек отправили на повторное исследование в федеральную лабораторию. У больных подозревают заражение коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в видеообращении.

Губернатор Ставрополья о первом умершем от коронавируса в регионе.

Кроме этого, глава Ставрополья сообщил о первой погибшей от COVID-19 - 53-летняя жительница Иноземцево. Ранее мэр Железноводска Евгений Моисеев говорил, что больная в течение месяца никуда не выезжала из поселка, источник заражения неизвестен. По словам губернатора, окружение женщины проверили на коронавирус, тесты показали отрицательный результат.

- Состояние пациентки было осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Врачи сделали всё, что могли, но, к сожалению, спасти её не удалось, - написал Владимиров.

По состоянию на 8 апреля в крае выявили 39 случаев заболевания коронавирусом. Шесть пациентов уже выздоровели, их выписали и отправили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU