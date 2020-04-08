В Ставрополе назвали населенные пункты, где есть заболевшие коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T20:14:23+03:00

Основной возраст заразившихся – от 60 до 80 лет

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По данным на 8 апреля, случаи заболеваний на Ставрополье установлены в Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, а также в Предгорном, Андроповском и Изобильненском округах и районах.

Как сообщают в пресс-службе регионального минздрава, основной возраст заболевших – от 60 до 80 лет. Но в зоне риска - люди и других возрастных категорий.

Так, напомним, что в Иноземцево от коронавируса скончалась 53-летняя женщина. Эту печальную новость сегодня сообщил губернатор Ставрополья.

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ИСТОЧНИК KP.RU