На Ставрополье семья попала под подозрение на коронавирус после приезда из другого региона

8 Апр 2020 2020-04-08T22:04:21+03:00

Мужчина захотел, чтобы близкие люди находились подальше от центров распространения вируса

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Губернатор Ставрополья обращается к жителям края с призывом быть бдительными, соблюдать режим самоизоляции и правила профилактики. Особенно просить быть внимательными к тем случаям, когда приходится пересекать границы региона, возвращаешь в свой населенный пункт.

По словам Владимира Владимирова, недавние случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье связаны с межрегиональными поездками.

Так, наш земляк решил перевезти в край своих родных из другого региона России. Причина проста: мужчина захотел, чтобы близкие люди находились подальше от центров распространения вируса.

Однако итог не очень счастливый: сегодня и он сам, и его родные с подозрением на коронавирус. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Невинномысске поймали горожан, которые находились в общественном месте без уважительной причины. Тем самым ставропольцы нарушили режим обязательной самоизоляции.

Их дела рассмотрел городской суд Невинномысска. Свою вину нарушители признали.

Тем не менее горожанам предстоит выплатить по 7,5 тысячи рублей штрафа. В их случае сумму штрафа уменьшили из-за смягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU