2020-04-08T22:04:21+03:00
Общество

На Ставрополье семья попала под подозрение на коронавирус после приезда из другого региона

Мужчина захотел, чтобы близкие люди находились подальше от центров распространения вируса
Ася АСРЯН
Поделиться:
В Ставропольском крае продолжается режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае продолжается режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Губернатор Ставрополья обращается к жителям края с призывом быть бдительными, соблюдать режим самоизоляции и правила профилактики. Особенно просить быть внимательными к тем случаям, когда приходится пересекать границы региона, возвращаешь в свой населенный пункт.

По словам Владимира Владимирова, недавние случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье связаны с межрегиональными поездками.

Так, наш земляк решил перевезти в край своих родных из другого региона России. Причина проста: мужчина захотел, чтобы близкие люди находились подальше от центров распространения вируса.

Однако итог не очень счастливый: сегодня и он сам, и его родные с подозрением на коронавирус. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Невинномысске поймали горожан, которые находились в общественном месте без уважительной причины. Тем самым ставропольцы нарушили режим обязательной самоизоляции.

Их дела рассмотрел городской суд Невинномысска. Свою вину нарушители признали.

Тем не менее горожанам предстоит выплатить по 7,5 тысячи рублей штрафа. В их случае сумму штрафа уменьшили из-за смягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе два предприятия продолжали работать подпольно
Губернатор Ставрополья поручил правительству края выполнить установки президента
На Ставрополье поддержат потерявших из-за коронавируса работу людей
На Ставрополье семья попала под подозрение на коронавирус после приезда из другого региона
В Ставрополе организовали бесплатную раздачу продуктов
В Ставрополе назвали населенные пункты, где есть заболевшие коронавирусом
В Невинномысске оштрафовали первых нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье бесплатно раздадут 310 тысяч одноразовых масок
На Ставрополье наладили крупное производство медицинских масок
На Ставрополье врачи оплодотворят 1,9 тысячи женщин
На Ставрополье 9 апреля потеплеет до +14°
На клумбы Ессентуков высадят около 20 видов экзотических цветов
На Ставрополье родились австралийские корридели
На Ставрополье за сутки въехало 16 человек
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
На Ставрополье для школьников планируется трансляция видеоуроков
Губернатор Ставрополья поручил ускорить переоснащение медучреждений края
Минздрав Ставрополья предупреждает об опасности самолечения
В Ставрополе рассказали, как быть тем, кто потерял работу
В Ставрополе рассказали, как получить выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет