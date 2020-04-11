В Чечне еще у 8 пациентов выявили коронавирус

11 Апр 2020 2020-04-11T11:35:03+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ», писала, что положительные тенденции вывели республику из числа лидеров по количеству заражённых в СКФО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Чечне за сутки увеличилось число заболевших коронавирусом. По данным Оперативного штаба, в регионе на состояние 11 апреля еще у 8 пациентов подтвердился диагноз.

Ранее «КП-Северный Кавказ», писала, что положительные тенденции вывели республику из числа лидеров по количеству заражённых в СКФО. Теперь регион находится на приятном предпоследнем месте.

Таким образом, на сегодняшний день заражённых в республике всего 30 человек. Из них 15 жителей уже выписались из больниц. Одна старушка умерла.

А в соседней республике Ингушетии 11 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали муфтия республики Абдурахмана Мартазанова. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Известно, что врачи уже взяли у представителя духовенства анализы на Covid-19. Сейчас медики проводят все необходимые мероприятия. Состояние пациента оценивается врачами как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU