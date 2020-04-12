Музыкант ставропольского оркестра сыграл на балконе для изолированных жителей
В День космонавтики солист духовного оркестра имени Д.А. Осиновского устроил концерт на балконе многоэтажки в Ставрополе. Саксофонист показал класс на маленькой площадке квартиры на верхнем этаже. Там же уместилась вся необходимая аппаратура:
Чтобы концерт услышали много людей, подключили колонкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Уставшие от изоляции жильцы соседних домов высовывались из окон, а прохожие останавливались перед подъездом и смотрели на все снизу вверх. Как это было вблизи, показывает фото-корреспондент "КП-Северный Кавказ".
"Духовная пища", как пишут местные в сети, пришлась всем по вкусу. Зрители остались довольны:
- Очень понравилось, так необычно и так волнительно!
Концерт на балконе в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU