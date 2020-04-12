2020-04-12T20:05:09+03:00
Общество

Музыкант ставропольского оркестра сыграл на балконе для изолированных жителей

На уникальном концерте побывал фото-корреспондент "КП" [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Зрители оценили старания мастераЗрители оценили старания мастераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В День космонавтики солист духовного оркестра имени Д.А. Осиновского устроил концерт на балконе многоэтажки в Ставрополе. Саксофонист показал класс на маленькой площадке квартиры на верхнем этаже. Там же уместилась вся необходимая аппаратура:

Чтобы концерт услышали много людей, подключили колонки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы концерт услышали много людей, подключили колонкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уставшие от изоляции жильцы соседних домов высовывались из окон, а прохожие останавливались перед подъездом и смотрели на все снизу вверх. Как это было вблизи, показывает фото-корреспондент "КП-Северный Кавказ".

"Духовная пища", как пишут местные в сети, пришлась всем по вкусу. Зрители остались довольны:

- Очень понравилось, так необычно и так волнительно!

Концерт на балконе в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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