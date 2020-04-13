2020-04-13T13:40:55+03:00
Общество

В Кисловодске ребенок умирает от редкого заболевания

У девочки есть один шанс на спасение
Евгения СОКОРЕВА
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Фото из личного архива героев публикацииФото из личного архива героев публикации
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В Кисловодске родители 6-месячной Ады Кешишянц собирают деньги на самый дорогой в мире укол препаратом Zolgensma. У крохи младенческая форма СМА - редкое заболевание на уровне генов, при котором не все детки доживают даже до 2 лет.

До 2019 года мир не знал лекарства, и родителям предлагали пожизненную терапию препаратом Spinraza. Он не лечит, а только не дает умереть. А Zolgensma - это генная терапия, которая помогает избавиться от СМА. Укол сделают только в США и за очень большие деньги. Родители девочки Гурген и Майя Кешишянц собирают 190 млн рублей. Спасти девочку, умирающую от редкого заболевания, можно с помощью денежного перевода на счет родителей.

- Друзья у нас есть отличная новость, открыт счет для перечисления помощи Адочки в Армении и Америке, - говорят они всем, кто хочет помочь им спасти дитя.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Номер карты Сербанка

5469600039180021

Расчётный счёт Сбербанка

40817810260104912570

Расчётный счёт Альфа банка

40817810306030058360

Номер карты ВТБ

4893470433366371

Яндекс деньги

4100110364563360

Qiwi кошелёк

89280078889

Paypal

Imedi_85@mail.ru

Кешишянц Майя Вепхиевна

Bank of America

Sofya Alanis

C/N 4744770141536236

SFIWT-code 052001633

Armenia

Converse bank 19300 686273700

Keshishyants Garik

ИСТОЧНИК KP.RU

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