В Кисловодске ребенок умирает от редкого заболевания
В Кисловодске родители 6-месячной Ады Кешишянц собирают деньги на самый дорогой в мире укол препаратом Zolgensma. У крохи младенческая форма СМА - редкое заболевание на уровне генов, при котором не все детки доживают даже до 2 лет.
До 2019 года мир не знал лекарства, и родителям предлагали пожизненную терапию препаратом Spinraza. Он не лечит, а только не дает умереть. А Zolgensma - это генная терапия, которая помогает избавиться от СМА. Укол сделают только в США и за очень большие деньги. Родители девочки Гурген и Майя Кешишянц собирают 190 млн рублей. Спасти девочку, умирающую от редкого заболевания, можно с помощью денежного перевода на счет родителей.
- Друзья у нас есть отличная новость, открыт счет для перечисления помощи Адочки в Армении и Америке, - говорят они всем, кто хочет помочь им спасти дитя.
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