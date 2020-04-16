2020-04-16T16:35:14+03:00
Общество

На Ставрополье выросло производство птичьего и индюшечьего мяса

Об этом сообщает краевой Минсельхоз
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье наращивают производство мяса птицы. По итогам двух месяцев этого года в крае получили 64 тысячи тонн мяса бройлера: это на 8,8 процента больше результатов за этот же период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона на официальном сайте.

Также на 9,4 процента выросло производство птичьего мяса в сельскохозяйственных организациях. За два месяца было получено 57,3 тысячи тонн. Птицеводческие комплексы региона обеспечивают полный цикл выращивания и реализации продукции: от инкубации до транспортировки.

Рост в производства объяснили вводом инвестиционных проектов. Среди них - птицеводческий комплекс и комплекс по выращиванию индейки в Изобильненском городском округе. Мощность последнего предприятия оценивается в 12 тысяч тонн мяса индейки в год.

- По итогам двух месяцев компанией произведено на 8% больше мяса индейки к уровню предыдущего года на текущую дату, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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