2020-04-17T10:40:48+03:00
Общество

"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов

Новое поле будет использоваться без ограничений по погоде и времени
Поделиться:
Новое поле "Ессентуки-Арены".Новое поле "Ессентуки-Арены".
Изменить размер текста:

Меньше чем за полгода самый известный ессентукский стадион обрел вторую жизнь. "Ессентуки-Арена" стала одной из 60 баз, где тренировались лучшие футболисты мира перед матчами в рамках ФИФА-2018.

Нигерийская сборная тогда первой забила чемпионские голы и штрафные на газонной траве, которую доставили спцрейсами из Европы. Почти 90 миллионов рублей из консолидированного бюджета позволили арене, носящей имя героя-бомбардирдировщика Валентина Козлова, начать работать в полную силу.

В рамках федеральной и краевой госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта» натуральный газон, который очень дорогой и сложный в обслуживании, заменили на высококачественный искусственный.

Теперь поле, которое занимает больше 8 тысяч квадратных метров, будет использоваться без ограничений по погоде и времени. Современный немецкий материал и специальная система подогрева даст возможность футболистам тренироваться на уровне мировых знаменитостей.

Первыми новое покрытие оценят юные игроки ессентукской спортшколы. Помимо полноразмерной площадки, комплекс "Арены" дополнило легкоатлетическое оборудование и площадка для воркаута. Сектора для отработки прыжков в длину и в высоту были сделаны специально для ессентукских спортсменов, которые с успехом покоряют мировые подмостки. Зона с турниками станет новым местом для отработки «планшей», «уголков», «флагов» или классической стойки на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом
Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9
В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов
В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта
В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники
В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19
На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин