"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов

17 Апр 2020 2020-04-17T10:40:48+03:00

Новое поле будет использоваться без ограничений по погоде и времени

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Меньше чем за полгода самый известный ессентукский стадион обрел вторую жизнь. "Ессентуки-Арена" стала одной из 60 баз, где тренировались лучшие футболисты мира перед матчами в рамках ФИФА-2018.

Нигерийская сборная тогда первой забила чемпионские голы и штрафные на газонной траве, которую доставили спцрейсами из Европы. Почти 90 миллионов рублей из консолидированного бюджета позволили арене, носящей имя героя-бомбардирдировщика Валентина Козлова, начать работать в полную силу.

В рамках федеральной и краевой госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта» натуральный газон, который очень дорогой и сложный в обслуживании, заменили на высококачественный искусственный.

Теперь поле, которое занимает больше 8 тысяч квадратных метров, будет использоваться без ограничений по погоде и времени. Современный немецкий материал и специальная система подогрева даст возможность футболистам тренироваться на уровне мировых знаменитостей.

Первыми новое покрытие оценят юные игроки ессентукской спортшколы. Помимо полноразмерной площадки, комплекс "Арены" дополнило легкоатлетическое оборудование и площадка для воркаута. Сектора для отработки прыжков в длину и в высоту были сделаны специально для ессентукских спортсменов, которые с успехом покоряют мировые подмостки. Зона с турниками станет новым местом для отработки «планшей», «уголков», «флагов» или классической стойки на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU